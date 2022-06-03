Гостиничные сети Marriott приостановили деятельность в России

«Санкции США, Великобритании и ЕС сделали «невозможным продолжение деятельности компании или франшизы в России», - говорится в заявлении компании Marriott International.

О возможности развития такого сценария накануне заявил глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. По его словам, в марте отели стали отмечать резкий спад потока иностранных гостей, которые могут себе позволить номер стоимостью 60–100 тыс. рублей за сутки.

Гостиничные сети Marriott работают также под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и другими.

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