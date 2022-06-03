Финансовый кризис

Гостиничные сети Marriott приостановили деятельность в России

Компания строила бизнес в России в течение 25 лет, но из-за санкций и падения трафика ей приходится сворачивать работу в стране.

Версия для печати

«Санкции США, Великобритании и ЕС сделали «невозможным продолжение деятельности компании или франшизы в России», - говорится в заявлении компании Marriott International.

О возможности развития такого сценария накануне заявил глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. По его словам, в марте отели стали отмечать резкий спад потока иностранных гостей, которые могут себе позволить номер стоимостью 60–100 тыс. рублей за сутки.

Гостиничные сети Marriott работают также под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и другими.

Ранее по теме:

HP уходит из России. Компании остаются без техподдержки, а пользователи без ноутбуков

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить