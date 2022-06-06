НДС

Готов перечень объектов для НДС 0%. В нем гостиницы, аквапарки и яхт-клубы

С 1 июля ввели льготу по НДС для турбизнеса. Применять НДС 0% можно по объектам туриндустрии, введенным в эксплуатацию после 1 января 2022 года и внесенным в реестр. В этом реестре будет указан вид объекта. Перечень этих видов уже готов.

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На федеральном портале опубликован проект приказа Ростуризма с перечнем видов объектов туристской индустрии.

Всего будет 10 видов объектов:

  • гостиницы;
  • кемпинги;
  • многофункциональные комплексы, включающие номерной фонд гостиниц;
  • развлекательные и спортивно-оздоровительные комплексы, в том числе детские;
  • конгресс-центры;
  • горнолыжные трассы и горнолыжные комплексы;
  • аквапарки;
  • спортивно-оздоровительные центры, в том числе детские, в составе многофункциональных комплексов;
  • яхт-клубы и яхтенные марины;
  • стационарные объекты для организации обслуживания населения на территории пляжей, в том числе в составе многофункциональных комплексов.

К 1 июля Ростуризм должен сформировать реестр объектов туриндустрии, которые смогут применять НДС 0%.

Сейчас есть проект постановления с правилами ведения этого реестра.

Перечень видов объектов, о котором сказано выше, нужен, чтобы сформировать этот реестр объектов. А реестр объектов нужен, чтобы заработала льгота.

Смотрите в нашей таблице условия по нулевой ставке НДС для турбизнеса.

 

Сдача в аренду объектов туриндустрии, которые внесены в реестр

(пп.18 п.1 ст. 164 НК)

Гостиницы

(абз. 1 пп.19 п.1 ст. 164 НК)

Гостиницы, которые являются объектом туриндустрии и внесены в реестр

(абз. 3 пп.19 п.1 ст. 164 НК)

Когда применять НДС 0%

С 1 июля 2022 года

Сколько применять НДС 0 %

20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию

по 30 июня 2027 года

20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию

Условие

По объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2022 и включенным в реестр

-

По объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2022 и включенным в реестр

Момент определения налоговой базы

Последнее число каждого квартала

Какие документы нужны

  • Документ (копия), подтверждающий ввод объекта в эксплуатацию;
  • договор (копия) на сдачу в аренду
  • Отчет о доходах от сдачи в аренду мест для временного проживания
  • Отчет о доходах от сдачи в аренду мест для временного проживания;
  • документ (копия), подтверждающий ввод объекта в эксплуатации

 

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