Готов перечень объектов для НДС 0%. В нем гостиницы, аквапарки и яхт-клубы

На федеральном портале опубликован проект приказа Ростуризма с перечнем видов объектов туристской индустрии.
Всего будет 10 видов объектов:
- гостиницы;
- кемпинги;
- многофункциональные комплексы, включающие номерной фонд гостиниц;
- развлекательные и спортивно-оздоровительные комплексы, в том числе детские;
- конгресс-центры;
- горнолыжные трассы и горнолыжные комплексы;
- аквапарки;
- спортивно-оздоровительные центры, в том числе детские, в составе многофункциональных комплексов;
- яхт-клубы и яхтенные марины;
- стационарные объекты для организации обслуживания населения на территории пляжей, в том числе в составе многофункциональных комплексов.
К 1 июля Ростуризм должен сформировать реестр объектов туриндустрии, которые смогут применять НДС 0%.
Сейчас есть проект постановления с правилами ведения этого реестра.
Перечень видов объектов, о котором сказано выше, нужен, чтобы сформировать этот реестр объектов. А реестр объектов нужен, чтобы заработала льгота.
Смотрите в нашей таблице условия по нулевой ставке НДС для турбизнеса.
Сдача в аренду объектов туриндустрии, которые внесены в реестр
(пп.18 п.1 ст. 164 НК)
Гостиницы
(абз. 1 пп.19 п.1 ст. 164 НК)
Гостиницы, которые являются объектом туриндустрии и внесены в реестр
(абз. 3 пп.19 п.1 ст. 164 НК)
Когда применять НДС 0%
С 1 июля 2022 года
Сколько применять НДС 0 %
20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию
по 30 июня 2027 года
20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию
Условие
По объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2022 и включенным в реестр
-
По объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2022 и включенным в реестр
Момент определения налоговой базы
Последнее число каждого квартала
Какие документы нужны