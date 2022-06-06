Если применять ФСБУ по аренде неправильно, доначислят налоги

Вопрос обсуждают в разделе «Клерк.Консультации».
Если в аренду сдается недвижимость, и она облагается налогом на имущество не по кадастровой, а по среднегодовой стоимости, то для расчета берутся данные бухучета.
Как пояснила эксперт Вера Сокуренко, с 2022 года арендодатель должен рассчитывать этот налог исходя из чистой стоимости инвестиций в аренду с последующим увеличением на проценты и уменьшением на полученные арендные платежи.
Разъяснение по этому вопросу можно найти в следующих документах:
- письмо Минфина от 14.12.2021 № 03-05-05-01/101642;
- письмо Минфина от 11.01.2022 № 03-05-04-01/402;
- письмо ФНС от 12.01.2022 № БС-4-21/111.
Поэтому до тех пор, пока всю недвижимость не будут облагать налогом на имущество по кадастровой стоимости, интерес у налоговиков к правильному бухучету аренды останется, добавляет эксперт.