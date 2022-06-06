Налог на имущество организаций

Если применять ФСБУ по аренде неправильно, доначислят налоги

ФСБУ 25/2018 «Аренда» влияет на бухучет, а налог на прибыль считают по данным налогового учета (по нормам НК). Но это не значит, что этот стандарт не влияет на налоги. Для налога на имущество организаций важны данные бухучета, а значит, и ФСБУ 25.

Версия для печати

Вопрос обсуждают в разделе «Клерк.Консультации».

Если в аренду сдается недвижимость, и она облагается налогом на имущество не по кадастровой, а по среднегодовой стоимости, то для расчета берутся данные бухучета.

Как пояснила эксперт Вера Сокуренко, с 2022 года арендодатель должен рассчитывать этот налог исходя из чистой стоимости инвестиций в аренду с последующим увеличением на проценты и уменьшением на полученные арендные платежи.

Разъяснение по этому вопросу можно найти в следующих документах:

Поэтому до тех пор, пока всю недвижимость не будут облагать налогом на имущество по кадастровой стоимости, интерес у налоговиков к правильному бухучету аренды останется, добавляет эксперт.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить