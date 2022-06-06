Если применять ФСБУ по аренде неправильно, доначислят налоги

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Если в аренду сдается недвижимость, и она облагается налогом на имущество не по кадастровой, а по среднегодовой стоимости, то для расчета берутся данные бухучета.

Как пояснила эксперт Вера Сокуренко, с 2022 года арендодатель должен рассчитывать этот налог исходя из чистой стоимости инвестиций в аренду с последующим увеличением на проценты и уменьшением на полученные арендные платежи.

Разъяснение по этому вопросу можно найти в следующих документах:

Поэтому до тех пор, пока всю недвижимость не будут облагать налогом на имущество по кадастровой стоимости, интерес у налоговиков к правильному бухучету аренды останется, добавляет эксперт.