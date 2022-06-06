Налоговики хотят получать сведения о доходах физлиц по вкладам в лопнувших банках

Поэтому для АСВ в НК хотят прописать обязанность оповещать ИФНС о выплаченных процентах так же, как это делают банки.

Законопроект с такими поправками в НК внесен в Госдуму.

Днем выплаты дохода будут считать день выплаты страхового возмещения.

Кроме того, если сумма вклада больше 1,4 млн рублей, оставшаяся часть будет выплачена по итогам конкурсного производства. Этот момент тоже учтут при передаче данных из АСВ в ИФНС, чтобы людям не начисляли НДФЛ на проценты, которые они реально не получили.

Автор проекта — депутат от «ЕР» Владислав Резник.

Напомним, в 2021 и 2022 годах проценты по вкладам не облагаются НДФЛ, но с 2023 года налог будут брать.