Каждый день становится на 8,5 тыс. самозанятых больше. А вы зарегистрировались?

За все время существования НПД самозанятые получили доход на 1,1 трлн рублей и уплатили налоги на 40 млрд рублей.
Такие данные приводит ФНС.
Средний возраст самозанятых —35 лет. Самому молодому — 14 лет, а самому пожилому — 94 года.
По количеству самозанятых лидируют регионы:
- Москва;
- Московская область;
- Санкт-Петербург;
- Краснодарский край;
- Татарстан.
Около 23% самозанятых ведут деятельность вне региона своей прописки. Большинство приезжают на заработки в Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, Краснодарский край.
Основные виды деятельности самозанятых:
- такси;
- доставка товаров;
- аренда квартир;
- ремонтные и маркетинговые услуги;
- продажа продукции собственного производства.
По сумме доходов лидеры:
- IT-специалисты;
- финансисты;
- юристы;
- консультанты.