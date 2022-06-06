Самозанятые

Каждый день становится на 8,5 тыс. самозанятых больше. А вы зарегистрировались?

Количество самозанятых в России достигло уже 5 млн человек. Ежедневный прирост – 8,5 тысяч человек. За день самозанятые зарабатывают 2 млрд рублей.

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За все время существования НПД самозанятые получили доход на 1,1 трлн рублей и уплатили налоги на 40 млрд рублей.

Такие данные приводит ФНС.

Средний возраст самозанятых —35 лет. Самому молодому — 14 лет, а самому пожилому — 94 года.

По количеству самозанятых лидируют регионы:

  • Москва;
  • Московская область;
  • Санкт-Петербург;
  • Краснодарский край;
  • Татарстан.

Около 23% самозанятых ведут деятельность вне региона своей прописки. Большинство приезжают на заработки в Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, Краснодарский край.

Основные виды деятельности самозанятых:

  • такси;
  • доставка товаров;
  • аренда квартир;
  • ремонтные и маркетинговые услуги;
  • продажа продукции собственного производства.

По сумме доходов лидеры:

  • IT-специалисты;
  • финансисты;
  • юристы;
  • консультанты.

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