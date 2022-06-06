Каждый день становится на 8,5 тыс. самозанятых больше. А вы зарегистрировались?

За все время существования НПД самозанятые получили доход на 1,1 трлн рублей и уплатили налоги на 40 млрд рублей.

Такие данные приводит ФНС.

Средний возраст самозанятых —35 лет. Самому молодому — 14 лет, а самому пожилому — 94 года.

По количеству самозанятых лидируют регионы:

Москва;

Московская область;

Санкт-Петербург;

Краснодарский край;

Татарстан.

Около 23% самозанятых ведут деятельность вне региона своей прописки. Большинство приезжают на заработки в Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, Краснодарский край.

Основные виды деятельности самозанятых:

такси;

доставка товаров;

аренда квартир;

ремонтные и маркетинговые услуги;

продажа продукции собственного производства.

По сумме доходов лидеры: