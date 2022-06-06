Инвестдайджест. На торгах в Москве очередное снижение. Рубль попытается отыграться

📊 По итогам недели индекс МосБиржи снизился на 1,37% из-за применения новых настроек, как и фондовые индексы. Ситуация с рынком труда США за май оказались лучше, чем ожидалось, и инвесторы вновь стали рассчитывать на более жесткую денежно-кредитную проверку ФРС.

🇷🇺По итогам пятницы рубль закрепился чуть ниже 61, прибавив 1%. В понедельник, по ожиданиям аналитиков, рубль, вероятно, достигнет постепенного роста и сможет закрепиться в районе 60,5 за доллар.

🛢Утром в понедельник нефть торгуется в диапазоне $119,5–121,5 за баррель. О дефиците предложений на фоне роста спроса говорит решение Саудовской Аравии объявила об отпуске цен на нефть в Японии для азиатских и европейских потребителей, несмотря на недавнее решение ОПЕК+ увеличить добычу сверх планов.

💼В пятницу на рынке ОФЗ по-прежнему преобладали покупатели — доходность снизилась на 5–15 б. п. В ожидании очередных данных недели по предложению, в заседании состоится заседание ЦБ по ключевой ставке.

По материалам Сберинвестиции