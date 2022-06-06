Компенсацию бизнесу по СБП продлят до конца 2022 года

Поручение дал глава кабмина Михаил Мишустин.
Минэкономразвития и Минфин должны подготовить проект до 4 июля.
Программа предполагает возмещение субъектам МСП комиссий, которые они платят банкам при получении оплаты от граждан за товары и услуги через СБП.
Программа работает так:
Банк передает в Минэкономразвития данные о количестве транзакций и уплаченной предприятиями комиссии. Далее в течение 20 дней деньги на компенсации поступают в банк, а затем в течение пяти дней он перечисляет их бизнесу.
Кроме того, ЦБ вместе с НСПК и заинтересованными предпринимателями рекомендовано обеспечить дальнейшее развитие сервиса быстрых платежей.
О результатах надо проинформировать правительство до 1 августа.