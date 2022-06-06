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Компенсацию бизнесу по СБП продлят до конца 2022 года

С 1 января по 1 июля 2022 года бизнесу компенсируют комиссии в системе быстрых платежей. Эту льготу продлят до конца года.

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Поручение дал глава кабмина Михаил Мишустин.

Минэкономразвития и Минфин должны подготовить проект до 4 июля.

Программа предполагает возмещение субъектам МСП комиссий, которые они платят банкам при получении оплаты от граждан за товары и услуги через СБП.

Программа работает так:

Банк передает в Минэкономразвития данные о количестве транзакций и уплаченной предприятиями комиссии. Далее в течение 20 дней деньги на компенсации поступают в банк, а затем в течение пяти дней он перечисляет их бизнесу.

Кроме того, ЦБ вместе с НСПК и заинтересованными предпринимателями рекомендовано обеспечить дальнейшее развитие сервиса быстрых платежей.

О результатах надо проинформировать правительство до 1 августа.

 

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