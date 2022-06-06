Финансовый кризис

Российские клиенты больше не получат бухгалтерские и консультационные услуги из ЕС

Санкции включены в шестой пакет и вступили в силу 3 июня.

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«Запрещены услуги бухучета, аудита, включая обязательный аудит, ведение бухгалтерии, или услуги налогового консалтинга, или услуги бизнес или управленческого консалтинга, или услуги по связям с общественностью правительству и юрлицам РФ», - говорится в публикации «Официального журнала ЕС».

Новая статья 5n вносит изменения в регламент No 833/2014. Запрет не действует в случае оказания услуг по прекращению договоров по вновь запрещенным услугам в срок до 5 июля.

Также в шестой пакет санкций ЕС внесено отключение от  SWIFT трех российских банков.

 

 

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