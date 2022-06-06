Российские клиенты больше не получат бухгалтерские и консультационные услуги из ЕС

«Запрещены услуги бухучета, аудита, включая обязательный аудит, ведение бухгалтерии, или услуги налогового консалтинга, или услуги бизнес или управленческого консалтинга, или услуги по связям с общественностью правительству и юрлицам РФ», - говорится в публикации «Официального журнала ЕС».

Новая статья 5n вносит изменения в регламент No 833/2014. Запрет не действует в случае оказания услуг по прекращению договоров по вновь запрещенным услугам в срок до 5 июля.

Также в шестой пакет санкций ЕС внесено отключение от SWIFT трех российских банков.