Банкротство

Нормы моратория на банкротство хотят изменить, чтобы было понятно, взыскивать долги или нет

Мораторий на банкротство, из-за которого разгорелся сыр-бор по поводу сопутствующих ограничений, могут подкорректировать. Потому что сейчас по нему вопросов больше, чем ответов.

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Напомним, из-за моратория заморожена выплата дивидендов и взыскание долгов. Для всех или только для тех, кто без пяти минут банкрот — до конца не ясно.

Очередную партию вопросов Ассоциация российских банков адресовала в Минэкономразвития.

Вот эти вопросы:

  • Надо ли банкам списывать деньги клиентов по исполнительным листам?
  • Должны ли работодатели удерживать с сотрудников долги по исполнительным листам?
  • Действуют ли ограничения на тех, кто сам себя объявил банкротом?
  • Действуют ли ограничения на всех подряд или только на так называемых банкротных должников?
Чиновники Минэкономразвития в своем ответе были немногословны (письмо № Д20и-15074 от 18.05.2022).

Банкирам посоветовали ориентироваться на постановление пленума ВС № 44 от 24.12.2020.

В нем сказано, что ограничения действуют на всех независимо от того, обладает лицо признаками неплатежеспособности или нет.

Минэкономразвития также сообщило, что сейчас готовят поправки в положения, касающиеся моратория.

Кстати, ранее Минюст дал банкирам другое разъяснение: ограничения касаются только тех, у кого есть признаки банкротства.

Так что на сегодняшний день единого мнения по этому вопросу нет.

Многие компании, желающие выплатить дивиденды, подают на Федресурс сообщения об отказе от моратория.

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