Нормы моратория на банкротство хотят изменить, чтобы было понятно, взыскивать долги или нет

Напомним, из-за моратория заморожена выплата дивидендов и взыскание долгов. Для всех или только для тех, кто без пяти минут банкрот — до конца не ясно.

Очередную партию вопросов Ассоциация российских банков адресовала в Минэкономразвития.

Вот эти вопросы:

Надо ли банкам списывать деньги клиентов по исполнительным листам?

Должны ли работодатели удерживать с сотрудников долги по исполнительным листам?

Действуют ли ограничения на тех, кто сам себя объявил банкротом?

Действуют ли ограничения на всех подряд или только на так называемых банкротных должников?

Банкирам посоветовали ориентироваться на постановление пленума ВС № 44 от 24.12.2020.

В нем сказано, что ограничения действуют на всех независимо от того, обладает лицо признаками неплатежеспособности или нет.

Минэкономразвития также сообщило, что сейчасв положения, касающиеся моратория.

Кстати, ранее Минюст дал банкирам другое разъяснение: ограничения касаются только тех, у кого есть признаки банкротства.

Так что на сегодняшний день единого мнения по этому вопросу нет.

Многие компании, желающие выплатить дивиденды, подают на Федресурс сообщения об отказе от моратория.

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