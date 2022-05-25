❗ Мораторий на банкротство – только для тех, кто без пяти минут банкрот, считает Минюст. Что скажет на это Верховный суд?

Тотальный мораторий на банкротство, который власти ввели до 1 октября 2022 года, вызывает у бизнеса много вопросов, в том числе по выплате дивидендов и приостановке исполнительных производств. Наши читатели ежедневно спорят на эту тему. Например, здесь.

Мораторий введен постановлением правительства от 28.03.2022 № 497.

От моратория можно отказаться, отправив отказную на сайт Федресурса. Как это сделать – читайте тут.

Минюст в письме № 04-52513/22 от 07.05.2022 пояснил, что остановка исполнительных производств из-за моратория – не для всех.

Надо исходить из понятия «должник» и учитывать, что регулирует закон о банкротстве. То есть речь идет только о тех, в отношении кого были поданы заявления на банкротство. Если такого заявления нет, то исполнительное производство не приостанавливается.

Аналогичное разъяснение дали в ФССП.

Между тем недавно ЦБ разъяснял, что запрет на выплату дивидендов из-за моратория есть для всех, но банки не обязаны контролировать исполнение этой нормы.

Что касается мнения Минюста (что последствия моратория – не для всех), то оно вызывает вопросы. В связи с этим Ассоциация российских банков направила запрос в Верховный суд. Банкиры просят разъяснить, на кого распространяется мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Дело в том, что ранее Пленум ВС (постановление № 44 от 24.12.20) разъяснял, что правила о моратории действуют на всех независимо от того, обладает лицо признаками неплатежеспособности или нет.

Банки хотят точно знать, действуют ограничения на всех, или только на тех, кто «без пяти минут банкрот». Пока ясности нет.