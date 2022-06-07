Инвестдайджест. Рынок отступает, а рубль старается балансировать

📊 Индекс МосБиржи в понедельник при закрытии торгов отступил на 1,12%, наибольшие потери понесли депозитарные расписки компаний, зарегистрированных за рубежом. Американские фондовые индексы растут после пятничного падения.

🇷🇺 Рубль продолжает держаться на отметке 61 за доллар. Колебания обменного курса незначительны, а обороты торгов оставались около $4 млрд. Аналитики прогнозируют сбалансированную перспективу спросу и предложению на этом уровне.

🛢 Brent утром торгуется чуть выше $120 за баррель, и в течение дня, по мнению аналитиков, котировки могут снова нацелиться на $122 за баррель. Сегодня ожидается ежемесячный отчёт Минэнерго США, в котором, вероятно, не будет повышен прогноз нефтедобычи в США на вторую половину 2022 года.

💼 Доходности на рынке госдолга снизились на 5–10 б. п., при этом у выпусков со сроками более 13 лет они составили около 9%. Во вторник ралли на рынке ОФЗ может приостановиться из-за ожиданий участников рынка данных по недельной инфляции в России, которая выйдет в среду утром.

По материала СберИнвестиции