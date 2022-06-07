IKEA продает свой банк и выходит из банковского бизнеса в России

По итогам прошлого года банк стал глубоко убыточен, однако для кэптивного банка это нормальный показатель, пишет «Коммерсант».

Основной целью банка, который был создан в 2013 году, было кредитование покупателей IKEA и МЕГА.

«Икано Банк» был основан в партнерстве группы Ikano (Люксембург) и Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды). В январе 2022 года Икано-банк занял 208-е место по активам (4,8 млрд рублей) и 237-е место по размеру собственного капитала (664 млн рублей).

Ранее по теме:

Компания - поставщик товаров для дома IKEA приостановила продажи в России в начале марта