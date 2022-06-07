Банки

IKEA продает свой банк и выходит из банковского бизнеса в России

Компания продаст «Икано Банк» российскому Кредит Европа банку. Сумму сделки эксперты оценили в 0,3 капитала.

Версия для печати

По итогам прошлого года банк стал глубоко убыточен, однако для кэптивного банка это нормальный показатель, пишет «Коммерсант».

Основной целью банка, который был создан в 2013 году, было кредитование покупателей IKEA и МЕГА.

«Икано Банк» был основан в партнерстве группы Ikano (Люксембург) и Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды).

В январе 2022 года Икано-банк занял 208-е место по активам (4,8 млрд рублей) и 237-е место по размеру собственного капитала (664 млн рублей).

Ранее по теме:

Компания - поставщик товаров для дома IKEA приостановила продажи в России в начале марта

Гость, важный вебинар для бухгалтеров от именитого лектора Альмина Рабиновича!

Набираем группу на вебинар «Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов»

Подробно разберем сдачу отчетности как бухгалтерской, так и налоговой. Обсудим НДС, налог на прибыль, изменения в НК, письма Минфина, новые ФСБУ, полную программу вебинара посмотреть можно здесь.

Вебинар пройдет 4 июля. Места на платформе пока есть, скорее займите свое!

Записаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить