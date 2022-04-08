Компания закрывается из-за санкций 2022: надо ли платить работникам?

Простой

Простой — это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического или организационного характера (ч. 3 ст. 72.2 ТК).

Простой оплачивается в зависимости от того, кто в нем виноват:

2/3 оклада — если приостановка произошла по независящим от работника и работодателя причинам, например, из-за нарушений в поставках или отсутствия комплектующих;

— если приостановка произошла по независящим от работника и работодателя причинам, например, из-за нарушений в поставках или отсутствия комплектующих; 2/3 зарплаты — если простой произошел по инициативе работодателя.

Сокращение

Кого нельзя уволить при сокращении:

беременную женщину;

женщину с ребенком до 3 лет;

мать-одиночку, которая воспитывает ребенка до 14 лет, или ребенка с инвалидностью до 18 лет;

сотрудников, которые воспитывают таких детей без матери;

родителя — единственного кормильца ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родителя — единственного кормильца ребенка до 3 лет, если в семье три и более малолетних детей, а другой родитель не состоит в трудовых отношениях (ст. 261 ТК).

Преимущественное право остаться на работе имеют сотрудники, чьи показатели производительности труда и квалификации выше.

В любом случае работодатель обязан предлагать все имеющиеся вакансии, в т. ч. и нижеоплачиваемые. О сокращении работника нужно предупредить под роспись не менее чем за 2 месяца.

При сокращении работник может получить до трех средних месячных заработков:

первый — выходное пособие при увольнении;

второй — если не найдет работу спустя 2 месяца после увольнения;

третий — если не найдет работу и на третий месяц, при условии что работник встал на биржу труда в течение 2 недель после увольнения.

Ликвидация организации

В этом случае увольнять можно всех, даже беременных и работников с детьми. Выплаты будут аналогичными выплатам при сокращении.

Принуждение к увольнению по собственному желанию или к отпуску за свой счет незаконно. Не поддавайтесь на провокации.