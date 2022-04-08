Трудовое право

Компания закрывается из-за санкций 2022: надо ли платить работникам?

Многие иностранные компании приостанавливают деятельность или вообще уходят с российского рынка. По данным Forbes в уходящих компаниях работает около 200 000 человек. Из них больше половины — в Макдоналдсе, Пепсико и ИКЕА. На что могут рассчитывать сотрудники уходящих предприятий?

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Простой

Простой — это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического или организационного характера (ч. 3 ст. 72.2 ТК).

Простой оплачивается в зависимости от того, кто в нем виноват:

  • 2/3 оклада — если приостановка произошла по независящим от работника и работодателя причинам, например, из-за нарушений в поставках или отсутствия комплектующих;
  • 2/3 зарплаты — если простой произошел по инициативе работодателя.

Сокращение

Кого нельзя уволить при сокращении:

  • беременную женщину;
  • женщину с ребенком до 3 лет;
  • мать-одиночку, которая воспитывает ребенка до 14 лет, или ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • сотрудников, которые воспитывают таких детей без матери;
  • родителя — единственного кормильца ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родителя — единственного кормильца ребенка до 3 лет, если в семье три и более малолетних детей, а другой родитель не состоит в трудовых отношениях (ст. 261 ТК).

Преимущественное право остаться на работе имеют сотрудники, чьи показатели производительности труда и квалификации выше.

В любом случае работодатель обязан предлагать все имеющиеся вакансии, в т. ч. и нижеоплачиваемые. О сокращении работника нужно предупредить под роспись не менее чем за 2 месяца.

При сокращении работник может получить до трех средних месячных заработков:

  • первый — выходное пособие при увольнении;
  • второй — если не найдет работу спустя 2 месяца после увольнения;
  • третий — если не найдет работу и на третий месяц, при условии что работник встал на биржу труда в течение 2 недель после увольнения.

Ликвидация организации

В этом случае увольнять можно всех, даже беременных и работников с детьми. Выплаты будут аналогичными выплатам при сокращении.

Принуждение к увольнению по собственному желанию или к отпуску за свой счет незаконно. Не поддавайтесь на провокации.

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