Финансовый кризис

Вашу кредиторку коллекторы продадут онлайн. Уже в июне

Из-за кризиса растут взаимные долги компаний. Коллекторы решили строить на этом бизнес, создавая торговые площадки по долгам.

Версия для печати

Пока сделок в этом сегменте очень мало. Однако участники рынка взыскания ожидают взрывного роста, - по итогам года объем задолженности компаний может составить уже 4 трлн руб., пишет «Коммерсантъ».

На начало года объем предложения на этом рынке достигал 3,4 трлн руб.

Особенно страдают от долгов магазины и рестораны, которым из-за падения трафика зачастую не чем расплатиться с поставщиками.

Ситуация уже привлекла внимание компании Debex, которая продает онлайн долги физлиц. Руководство планирует запустить площадку по торговле долгами совместно с сервисом «Долг.РФ».

На площадке можно продать корпоративный долг на судебной и на досудебной стадии, первые торги запланированы в июне.

 

Гость, важный вебинар для бухгалтеров от именитого лектора Альмина Рабиновича!

Набираем группу на вебинар «Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов»

Подробно разберем сдачу отчетности как бухгалтерской, так и налоговой. Обсудим НДС, налог на прибыль, изменения в НК, письма Минфина, новые ФСБУ, полную программу вебинара посмотреть можно здесь.

Вебинар пройдет 4 июля. Места на платформе пока есть, скорее займите свое!

Записаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить