Вашу кредиторку коллекторы продадут онлайн. Уже в июне

Пока сделок в этом сегменте очень мало. Однако участники рынка взыскания ожидают взрывного роста, - по итогам года объем задолженности компаний может составить уже 4 трлн руб., пишет «Коммерсантъ».

На начало года объем предложения на этом рынке достигал 3,4 трлн руб.

Особенно страдают от долгов магазины и рестораны, которым из-за падения трафика зачастую не чем расплатиться с поставщиками.

Ситуация уже привлекла внимание компании Debex, которая продает онлайн долги физлиц. Руководство планирует запустить площадку по торговле долгами совместно с сервисом «Долг.РФ».

На площадке можно продать корпоративный долг на судебной и на досудебной стадии, первые торги запланированы в июне.