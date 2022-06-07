Бухгалтеры остались без электронных подписей и обсуждают, как теперь сдавать отчетность

Некоторые клерки считают, что если теперь налоговая выдает ЭЦП, которую нельзя скопировать или продублировать, то надо искать альтернативный способ работы.

Вопрос задал наш читатель в разделе Клерк.Консультации.

— ...То есть вопрос в моей голове — как всё сдать вовремя и не обалдеть от бесконечных звонков гендирам с напоминаниями в стиле «подойдите уже наконец со своим токеном, нужно отправить очередной СЗВ-М».

Что сейчас изменилось в работе через представителя, нужно ли, чтобы он был сотрудником компании или ИП, за которых сдает отчетность, через всех ли операторов можно работать в качестве посредника, интересуется читатель.

Вопрос разобрал руководитель УЦ Контур Сергей Казаков.

Обслуживающая бухгалтерия (ОБ) может сдавать отчетность, не используя электронную подпись руководителя, двумя способами:

с помощью обычной доверенности в ФНС, ФСС и ПФР;

с помощью МЧД.

В первом случае уполномоченный представитель организации (например, сотрудник ОБ) приносит в ведомство документ, подтверждающий полномочия. Когда документ примут, подписывает отчетность своей электронной подписью.

В ФНС нужно принести бумажный оригинал доверенности от руководителя организации, а в ФСС — загрузить на портал ФСС скан доверенности и сертификат электронной подписи, которым будет подписываться отчетность. В ПФР — подать «Уведомление о предоставлении полномочий представителю» (УПУП). УПУП можно предоставить в электронном виде, если руководитель подпишет его своей электронной подписью, либо занести в ПФР бумажный оригинал.

Подписывать отчетность представитель сможет своей электронной подписью юрлица, подписью ИП или электронной подписью физлица.

В случае с МЧД уполномоченный представитель организации (например, сотрудник ОБ) отправляет в ведомство машиночитаемую (электронную) доверенность, а потом сдает отчетность со своей электронной подписью.

Создать машиночитаемую доверенность для отчетности в ФНС можно на портале налоговой или в сервисе отчетности, например, Контур.Экстерне. Нужно заполнить электронную форму доверенности, отправить руководителю, чтобы он подписал ее своей электронной подписью юрлица или ИП. После этого доверенность отправится на проверку в ФНС.

Когда налоговая примет машиночитаемую доверенность, представитель сможет сдавать отчетность с помощью электронной подписи. Главное, чтобы данные представителя, указанные в доверенности, совпадали с данными в сертификате электронной подписи.

Эти два способа работают в течение 2022 года. Однако уже с 1 января 2023 года должен остаться только второй способ — отчетность через машиночитаемую доверенность.

Сдачу отчетности через представителя первым «бумажным» способом популярные сервисы отчетности давно поддерживают. Контур.Экстерн и Тензор в их числе. Сдачу отчетности с помощью машиночитаемой доверенности поддерживают пока не все сервисы, а если и поддерживают, то только для налоговых отчетов. В Контур.Экстерне оформление электронной доверенности ФНС доступно всем пользователям.