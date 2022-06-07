Кадровый учет

Готов формат электронных кадровых документов

Работодатели могут перейти на электронный кадровый документооборот. Пока единых требований к формату кадровых документов нет, но с 1 марта 2023 года их введут. Проект уже готов.

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Документ опубликован на федеральном портале.

Электронный кадровый документ будет состоять из:

  • основной части в формате PDF/A;
  • приложений (при наличии) в форматах, предназначенных для текстовых, табличных, графических и структурированных данных;
  • электронных подписей;
  • описания;
  • транспортного контейнера в виде одного файла формата ZIP.

Как говорится в пояснительной записке, единый формат исключит нарушения ТК, позволит автоматизированным способом проводить трудовые проверки ‎и формировать аналитику за счет автоматизированной обработки кадровых документов.

Таким образом, межведомственное взаимодействие будет идти без лишних затрат на автоматизацию со стороны работодателей.

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