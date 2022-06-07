Готов формат электронных кадровых документов

Документ опубликован на федеральном портале.
Электронный кадровый документ будет состоять из:
- основной части в формате PDF/A;
- приложений (при наличии) в форматах, предназначенных для текстовых, табличных, графических и структурированных данных;
- электронных подписей;
- описания;
- транспортного контейнера в виде одного файла формата ZIP.
Как говорится в пояснительной записке, единый формат исключит нарушения ТК, позволит автоматизированным способом проводить трудовые проверки и формировать аналитику за счет автоматизированной обработки кадровых документов.
Таким образом, межведомственное взаимодействие будет идти без лишних затрат на автоматизацию со стороны работодателей.
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