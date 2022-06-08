НДФЛ

Доход от раздела имущества при разводе облагается НДФЛ

Если при разводе муж с женой не могут по обоюдному согласию разделить свое имущество, суд определит, кому что достанется.

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Если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная компенсация.

Минфин в письме № 03-04-05/47052 от 20.05.2022 сообщает, что экономическая выгода, которую получил кто-то из супругов, облагается НДФЛ.

В документе не уточняется, что конкретно имеется в виду под такой выгодой. Возможно, речь идет о получении одним из супругов имущества (дороже, чем его доля) без выплаты компенсации другом супругу.

Напомним, все имущество у супругов общее. Верховный суд подтвердил, что общим является даже долг по зарплате, который жена получила уже после развода. Половину этой зарплаты ей придется отдать бывшему мужу.

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