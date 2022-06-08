Инвестдайджест. На Мосбирже временный позитив, но рубль слабеет к доллару

📊 Индекс МосБиржи прибавил 0,41% после падения днём ранее. Основные индексы инвестиционных фондов во вторник также повышены. Инвесторы, ждут пятничную публикацию статистики по предложению в США за май.

🇷🇺Рубль дорожал до 60 за доллар, но не смог закрепиться на этом уровне и вернулся к 61. Аналитики отмечают, что вряд ли повышение порога ЦБ для финансовых средств физлиц за рубеж с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц, ограничат укрепление рубля.

🛢Brent торгуется на отметке около $121 за баррель, несмотря на то что данные Американского института нефти продемонстрировали рост товарных запасов нефти, автомобильного бензина и дистиллятов в США. В течение дня выйдет статистика Минэнерго США по запасам углеводородов, которая, как считают аналитики, может оказаться менее пессимистичной и позволит Brent нацелиться на 122 доллара за баррель.

💼Во вторник торговая активность на рынке ОФЗ была ниже среднего уровня с конца марта. В среде выйдут данные по недельной поддержке в России. В последние недели ОФЗ активно дорожали, инвесторы не будут спешить с открытием новых позиций до публикации этой статистики.

По материалам СберИнвестиции