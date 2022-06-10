НДФЛ

Депутаты СР предложили брать НДФЛ 18% с богатых и доплачивать бедным

Прогрессивную шкалу по НДФЛ хотят усовершенствовать, ввести ставку 18% для доходов, которые превышают 50 млн рублей. Предложение поступило от депутатов «Справедливой России».

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Законопроект внесен в Госдуму.

Ставки НДФЛ там прописаны такие:

  • 13% с дохода до 5 млн рублей;
  • 650 тыс. и 15% с дохода от 5 до 50 млн рублей;
  • 6,5 млн. и 18% с дохода свыше 50 млн рублей.

Такую шкалу предлагают ввести с 2023 года.

Есть еще один законопроект депутатов от «СР». По нему работающим людям, которые платят НДФЛ с зарплаты, положена социальная доплата до прожиточного минимума.

Ее хотят платить из бюджета, если зарплата (чистыми) не дотягивает до прожиточного минимума. В этом случае человек пишет заявление и ему назначают доплату.

 

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