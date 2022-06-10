Депутаты СР предложили брать НДФЛ 18% с богатых и доплачивать бедным

Законопроект внесен в Госдуму.

Ставки НДФЛ там прописаны такие:

13% с дохода до 5 млн рублей;

650 тыс. и 15% с дохода от 5 до 50 млн рублей;

6,5 млн. и 18% с дохода свыше 50 млн рублей.

Такую шкалу предлагают ввести с 2023 года.

Есть еще один законопроект депутатов от «СР». По нему работающим людям, которые платят НДФЛ с зарплаты, положена социальная доплата до прожиточного минимума.

Ее хотят платить из бюджета, если зарплата (чистыми) не дотягивает до прожиточного минимума. В этом случае человек пишет заявление и ему назначают доплату.