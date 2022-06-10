Сбербанк приостановил платежи по внешнеторговым договорам в юанях

Это мера временная и затронула только корпоративных клиентов, являющихся участниками внешнеэкономической деятельности и ведущих расчеты по контрактам в китайских юанях, сообщает банк.

Пока компаниям предложили пользоваться для переводов в юанях услугами банков-партнеров.

В настоящее время «Сбер» находится под блокирующими санкциями США, Великобритании и Евросоюза. В начале июня банк отключили от системы SWIFT.

Ситуация с ограничением переводов возникла из-за того, что китайские банки, работающие в США и ЕС, опасаются вторичных санкций, считатют эксперты.

Выходом для Сбербанка, по их мнению, может стать сотрудничество с китайскими банками, работающими только в дружественных странах.

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