Инвестиции

Инвестдайджест. На рынке царит негатив в акциях. Рубль пытается укрепиться

Инвесторы продолжают ждать новых санкций в то время, как рубль пытается удержаться после сообщений об отмене требований обязательной продажи 50% экспортной выручки.

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📊 Российский фондовый рынок снизился после роста днём ранее. К концу предыдущего дня индекс МосБиржи просел на 1,07% из-за того, что инвесторы пока не видят новых драйверов для роста российских акций. Они продолжают отслеживать санкции. Основные американские фондовые индексы также снизились, - участники рынка ждут публикации данных по инфляции в США за май.

🇷🇺 В четверг в первой половине дня рубль укрепился до 57,4 за доллар, но затем ослаб до 59 после сообщений об отмене требований обязательной продажи 50% экспортной выручки. По мнению аналитиков, сегодня рубль попытается вернуться к 57–58 за доллар. На фоне избытка валютной ликвидности все больше банков вводят комиссию за ведение валютных счетов.

🛢 Brent утром в пятницу торгуется около $122 за баррель. Давление на котировки оказывают новости о новых вспышках коронавируса в Китае, в некоторых районах в Шанхае введён карантин. Это вызывает опасения относительно перспектив спроса на нефть.

💼 Недельная инфляция в России осталась около нуля, что помогло снизить доходности на 5–10 б. п. Сегодня ожидается решение ЦБ по ключевой ставке, что скорее всего, окажет рынку дополнительную поддержку. По мнению аналитиков, ключевая ставка будет снижена на 100 б. п.

По материалам СберИнвестиции

 

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