Валютные операции

ЦБ запрещает вводить комиссии по действующим валютным счетам

Банки начали вводить комиссии на валютные счета. Но ЦБ считает, что ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов нельзя.

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Регулятор заявил, что изучит, соответствовало ли введение комиссий условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения.

Банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам, заявляет ЦБ.

При этом из-за санкций банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций и могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов.

Напомним, банк Тинькофф объявил о введении такой комиссии с 23 июня. Стоимость обслуживания счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у.е. в валюте счета.

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