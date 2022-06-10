❌ Иностранным агентам хотят запретить пользоваться упрощенкой

Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.
Авторы проекта — группа депутатов во главе с председателем комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым.
Такая норма предусмотрена проектом закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он принят Госдумой в 1 чтении.
«Мы считаем неправильным предоставлять какие-либо льготы и преференции людям и организациям, которые продвигают в нашей стране интересы иностранных, чаще всего недружественных нам, государств», —цитирует ИА ТАСС слова Пискарева.