Проверки

Мораторий на проверки IT-компаний? На местах об этом не слышали

В этом убедилась адвокат Карина Урберг из Петербурга, чей клиент состоит в реестре аккредитованных IT-компаний, но тем не менее он получил запрос прокуратуры о проведении проверки с вызовом ведомство.

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Сам запрос поступил на e-mail организации, а помощник прокурора несколько раз звонила руководителю с требованием в устной форме подтвердить получение запроса.

Адвокат подготовила и отправила в прокуратуру ответ, который она процитировала на своей странице в телеграм-канале:

«Правительство заботится о бизнесе, особенно в части it, в связи с чем Генеральная прокуратура дала соответствующие указания объявила запрет на проведение проверок в нашей, весьма конкурентной с Западом отрасли».

Однако в петербургской прокуратуре это сочли отписками и продолжали настаивать на проведение проверки, упирая на то, что указание на ее проведение отдал лично прокурор города.

«Честно говоря, напор заставил меня ещё раз перечитать указания генпрокуратуры, дабы убедиться, что чёрное это чёрное, а белое это белое», - резюмировала Урберг.

Она также напомнила, что предмет «прокурорский надзор» проходят на первом курсе юридического факультета.

 

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