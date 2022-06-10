Электронные деньги

В России за 2021 год возбудили 954 криптовалютных уголовных дела

В общей сложности в 2021 году возбудили на 40% больше уголовных дел, связанных с криптовалютой, чем в ковидном 2020 году.

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Всего было возбуждено 1531 судебных разбирательств с криптовалютой:

  • 25% (365) касаются гражданских дел;
  • 9% (141) — банкротных;
  • 5% (71) — административных.

Чаще всего уголовные дела возбуждались по обороту наркотиков. Всего за прошлый год было возбуждено 738 подобных дел, отмечается в исследовании компании RTM.

На втором месте - легализация и отмывание денег, на третьем - финансирование азартных игр.

За 2021 году россиянам пришлось выплатить 61,5 млн рублей по девяти гражданским делам, которые касались бездоговорного использования электроэнергии для майнинга.

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