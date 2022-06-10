В России за 2021 год возбудили 954 криптовалютных уголовных дела

Всего было возбуждено 1531 судебных разбирательств с криптовалютой:
- 25% (365) касаются гражданских дел;
- 9% (141) — банкротных;
- 5% (71) — административных.
Чаще всего уголовные дела возбуждались по обороту наркотиков. Всего за прошлый год было возбуждено 738 подобных дел, отмечается в исследовании компании RTM.
На втором месте - легализация и отмывание денег, на третьем - финансирование азартных игр.
За 2021 году россиянам пришлось выплатить 61,5 млн рублей по девяти гражданским делам, которые касались бездоговорного использования электроэнергии для майнинга.
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