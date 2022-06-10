В России за 2021 год возбудили 954 криптовалютных уголовных дела

Всего было возбуждено 1531 судебных разбирательств с криптовалютой:

Чаще всего уголовные дела возбуждались по обороту наркотиков. Всего за прошлый год было возбуждено 738 подобных дел, отмечается в исследовании компании RTM.

На втором месте - легализация и отмывание денег, на третьем - финансирование азартных игр.