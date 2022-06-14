Инвестиции

Инвестдайджест. На рынке снижение. Рубль продолжит укрепляться

Рынок отыгрывает снижение ключевой ставки ЦБ РФ, а рубль и нефть планируют укрепиться.

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📊 Индекс МосБиржи завершил неделю снижением на 0,37%. В США основные фондовые индексы также упали после публикации данных, которые показали, что инфляция в стране в мае была намного выше ожиданий: 8,6% при консенсус-прогнозе 8,3%. На этом фоне волна продаж продолжалась и в понедельник. В России в этот день торги не проводились.

🇷🇺 Рубль перед выходными укрепился на 4% — до 56 за доллар. При этом привлекательность валютных сбережений для россиян снижается, после ввода некоторыми российскими банками комиссии за обслуживание счетов в валютах «недружественных» стран. На глобальном рынке доллар, напротив, резко подорожал на фоне данных по инфляции в США. По мнению аналитиков, сегодня рубль может закрепиться около 55 за доллар.

🛢 Во вторник утром Brent торгуется около $122 за баррель. Однако, по мнению аналитиков, из-за роста инфляции в США и новых случаев массовой заболеваемости коронавируса в Китае нефть будет под давлением и может подешеветь до $120 за баррель.

💼 В пятницу Банк России снизил ключевую ставку на 150 б. п. — до 9,5%, вернув её на уровень 14 февраля. Кроме того, ЦБ снизил прогноз ставки на конец года до 7,25–7,5%. На этом фоне доходности ОФЗ повысились на 5–10 б. п. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, это было краткосрочное явление, которое связано с фиксацией прибыли некоторыми участниками рынка.

 

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