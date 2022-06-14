С 14 июня от SWIFT отключены три российских банка

В этих банках отметили, что хорошо подготовились к ситуации, поэтому отключение от SWIFT существенно не повлияет на их работу.
Сбербанк продолжает работать в штатном режиме, в том числе это касается и международных расчетов.
В Московском Кредитном Банке увеличились сроки перевода платежей за рубеж, при этом внутрироссийские платежи выполняются в штатном режиме.
В Россельхозбанке вместо SWIFT применяют другие системы для передачи платежей, а клиентам при расчетах за рубежом рекомендовали применять карты UnionPay.
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