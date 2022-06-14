Кредитный самозапрет. ЦБ предложил новый способ борьбы с мошенниками

Перед тем, как выдать кредит банки и микрофинансовые организации должны будут проверять наличие такого запрета, предупреждает регулятор.
Если, несмотря на наличие запрета, кредитор выдает деньги, он не сможет требовать погашения долга.
Можно установить ограничения:
- по виду кредитора (банк или МФО);
- способу обращения (дистанционно или в офисе);
- на все кредиты или займы.
Ограничения могут меняться неограниченное число раз. Для это нужно обратиться в любое квалифицированное бюро кредитных историй. Можно снимать запрет через портал госуслуг, банк или МФО.
Ранее по теме:
Мошенники предлагают обмен кешбэка на рубли за данные банковских карт