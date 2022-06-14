Кредитование

Кредитный самозапрет. ЦБ предложил новый способ борьбы с мошенниками

Центробанк предложил ввести механизм, с помощью которого заемщики смогут запретить через свою кредитную историю выдавать им кредиты. Мера обезопасит клиентов банков от мошенников. Сейчас инициатива проходит межведомственное согласование.

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Перед тем, как выдать кредит банки и микрофинансовые организации должны будут проверять наличие такого запрета, предупреждает регулятор.

Если, несмотря на наличие запрета, кредитор выдает деньги, он не сможет требовать погашения долга.

Можно установить ограничения:

  • по виду кредитора (банк или МФО);
  • способу обращения (дистанционно или в офисе);
  • на все кредиты или займы.

Ограничения могут меняться неограниченное число раз. Для это нужно обратиться в любое квалифицированное бюро кредитных историй. Можно снимать запрет через портал госуслуг, банк или МФО.

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