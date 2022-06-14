Мошенники предлагают обмен кешбэка на рубли за данные банковских карт

Описание мошеннической схемы публикует на своем сайте Центробанк. Для совершения операции злоумышленники запрашивают банковские данные и СМС-код, полученный от банка. Этих сведений достаточно для кражи денег со счета клиента.

Такой разговор лучше сразу прекратить, поскольку сотрудники банков никогда не запрашивают личную и финансовую информацию по телефону. По любым банковским вопросам, в том числе по кешбэку, лучше самостоятельно позвонить в банк.

Ранее «Клерк» рассказывал о мошеннической схеме, при которой преступники предлагают получить компенсацию за похищенные ранее злоумышленниками деньги.