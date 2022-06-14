Трудовые отношения

Работодатели получат 3 МРОТ, если примут на работу сокращенных и беженцев

Будет больше категорий безработных, за трудоустройство которых работодателям платят деньги из бюджета.

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Опубликовано постановление правительства № 1021 от 04.06.2022.

В частности, субсидии будут давать за прием на работу:

  • уволенных в 2022 году по ликвидации компании или сокращению штата (п.1, 2 ст. 81 ТК);
  • находящихся под риском увольнения (неполный день, простой, отпуск без содержания);
  • переведенных к другому работодателю (увольнение переводом по п.5 ст. 77 ТК);
  • беженцев из Украины, ЛНР, ДНР.

Субсидия равно трем МРОТ плюс РС и плюс страховые взносы.

МРОТ берут на начало 2022 года, то есть 13 890 руб.

Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через 3 месяца, третий – через 6 месяцев.

Сейчас судсидии дают за найм на работу молодежи до 30 лет. Об этом мы рассказывали здесь.

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