Работодатели получат 3 МРОТ, если примут на работу сокращенных и беженцев

Опубликовано постановление правительства № 1021 от 04.06.2022.
В частности, субсидии будут давать за прием на работу:
- уволенных в 2022 году по ликвидации компании или сокращению штата (п.1, 2 ст. 81 ТК);
- находящихся под риском увольнения (неполный день, простой, отпуск без содержания);
- переведенных к другому работодателю (увольнение переводом по п.5 ст. 77 ТК);
- беженцев из Украины, ЛНР, ДНР.
Субсидия равно трем МРОТ плюс РС и плюс страховые взносы.
МРОТ берут на начало 2022 года, то есть 13 890 руб.
Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через 3 месяца, третий – через 6 месяцев.
Сейчас судсидии дают за найм на работу молодежи до 30 лет. Об этом мы рассказывали здесь.