Ретейлеры получат право монополизировать рынок за счет ушедших иностранцев

Поправки будут действовать с 15 июня и до 31 декабря 2022 года. Антимонопольный запрет на превышение 25% доли рынка действует в соответствии со ст. 14 закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» от 28.12.2009.
Ограничения снимают для ретейлеров:
- не являющихся сельскохозяйственными потребительскими кооперативами или организациями потребительской корпорации;
- продавших продукции на сумму свыше 25% от всего объема, проданного в предшествующем финансовом году в регионе;
- получивших за последний календарный год выручку более 800 млн рублей.
Покупка или аренда торговых площадей сверх доли в 25% станет возможной, если:
- компания-собственник арендуемых/покупаемых площадей является иностранной компанией, покинувшей Россию;
- собственник торговой площади прекратил торговлю или бизнес в России.