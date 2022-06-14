Финансовый кризис

Ретейлеры получат право монополизировать рынок за счет ушедших иностранцев

Законопроект временно снимает ограничения по доле рынка в 25% при покупке или аренде торговых площадей крупными ретейл-сетями. Госдума приняла документ в третьем чтении.

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Поправки будут действовать с 15 июня и до 31 декабря 2022 года. Антимонопольный запрет на превышение 25% доли рынка действует в соответствии со ст. 14 закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» от 28.12.2009.

Ограничения снимают для ретейлеров:

  • не являющихся сельскохозяйственными потребительскими кооперативами или организациями потребительской корпорации;
  • продавших продукции на сумму свыше 25% от всего объема, проданного в предшествующем финансовом году в регионе;
  • получивших за последний календарный год выручку более 800 млн рублей.

Покупка или аренда торговых площадей сверх доли в 25% станет возможной, если:

  • компания-собственник арендуемых/покупаемых площадей является иностранной компанией, покинувшей Россию;
  • собственник торговой площади прекратил торговлю или бизнес в России.

 

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