Судимые по тяжким статьям не смогут работать таксистами и водителями автобусов

С 1 марта 2023 года компания не сможет нанять на работу водителя такси с судимостью за:
- убийство;
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
- грабеж или разбой;
- преступления против половой неприкосновенности;
- похищение человека;
- преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности.
Отказать в найме на работу водителем такси смогут и за аналогичные судимости в странах ЕАЭС.
Работать на общественном транспорте не смогут:
- судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности;
- судимые за аналогичные преступления по законодательству стран ЕАЭС.
Сейчас такие ограничения существуют для педагогов, воспитателей и представителей других профессий, работающих с несовершеннолетними.