Судимые по тяжким статьям не смогут работать таксистами и водителями автобусов

С 1 марта 2023 года компания не сможет нанять на работу водителя такси с судимостью за:

убийство;

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;

грабеж или разбой;

преступления против половой неприкосновенности;

похищение человека;

преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности.

Отказать в найме на работу водителем такси смогут и за аналогичные судимости в странах ЕАЭС.

Работать на общественном транспорте не смогут:

судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности;

судимые за аналогичные преступления по законодательству стран ЕАЭС.

Сейчас такие ограничения существуют для педагогов, воспитателей и представителей других профессий, работающих с несовершеннолетними.