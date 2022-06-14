Общество

Судимые по тяжким статьям не смогут работать таксистами и водителями автобусов

Поправки к ТК РФ, ограничивающие права на управление общественным транспортом и такси, для судимых по ряду статей подписаны президентом.

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С 1 марта 2023 года компания не сможет нанять на работу водителя такси с судимостью за:

  • убийство;
  • умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
  • грабеж или разбой;
  • преступления против половой неприкосновенности;
  • похищение человека;
  • преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности.

Отказать в найме на работу водителем такси смогут и за аналогичные судимости в странах ЕАЭС.

Работать на общественном транспорте не смогут:

  • судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности;
  • судимые за аналогичные преступления по законодательству стран ЕАЭС.

Сейчас такие ограничения существуют для педагогов, воспитателей и представителей других профессий, работающих с несовершеннолетними.

 

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