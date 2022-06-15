Дивиденды свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ 15%

При этом налоговая база определяется как совокупность всех доходов от долевого участия, полученных физлицом в течение года от налогового агента.

То есть, если дивиденды платили несколько раз, надо суммировать этот доход, чтобы определить, превысил он 5 млн или нет.

Если не превысил, ставка НДФЛ будет 13%, если превысил — 650 тыс. рублей и 15% с дохода свыше 5 млн рублей.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.05.2022 № 03-04-06/46939.

Кстати, в 2021 и 2022 годах НДФЛ с дивидендов считают отдельно от НДФЛ с зарплаты. Это разные налоговые базы и суммировать их нельзя.