ФНС разъяснила, когда можно выставлять общие счета-фактуры

Разъяснение дает ФНС в письме от 28.04.2022 № 03-07-09/39200.

Для непрерывных долгосрочных поставок в адрес одного и того же клиента налоговики разрешают составлять один общий счет-фактуру до 5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

В данном случае предоплатой можно считать разницу, образовавшуюся по итогам месяца между полученными суммами оплаты и стоимостью оказанных в данном месяце услуг).

То есть, выставлять счет-фактуру на аванс надо не на каждую поступившую сумму до отгрузки, а только на ту, что осталась «неприкаянной» по итогам месяца.