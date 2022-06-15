Налог на имущество организаций

О льготах по налогу на имущество организаций лучше заранее оповестить налоговиков

С 2023 года налог на имущество организаций по кадастровой стоимости начисляют сами налоговики по тем данным, которые у них имеются. Чтобы налог не насчитали «по полной программе» без учета льгот, надо направить заявление о льготе.

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Разъяснения дает ФНС в письме от 02.06.2022 № БС-3-21/5779..

Форма заявления на льготу утверждена приказом ФНС от 09.07.2021 № ЕД-7-21/646@. Там надо указать период льготы.

В ответ налоговики направят уведомление о льготе. Но у них должны быть сведения, подтверждающие право на льготу. Если их нет, в ответ придет сообщение об отказе.

Подача такого заявления и документов к нему — право, а не обязанность налогоплательщика.

Но если его не подать и у налоговиков нет нужных сведений, сообщение о налоге придет без учета льготы.

После получения сообщения можно направить в ИФНС пояснение, где указать льготы. Но если налоговики откажут в ней, пойдут пени за неуплату авансовых платежей.

Добавим, что теперь есть утвержденный банк пояснений по имущественным налогам.

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