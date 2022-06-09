Транспортный налог

Бухгалтеры должны давать пояснения по транспортному налогу на новом бланке

Недавно налоговики разослали бизнесу сообщения о начисленных налогах на землю и транспорт. Если там что-то не сходится с данными фирмы, бухгалтер должен отправить в ИФНС пояснения на специальном бланке.

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Форма и формат такого пояснения утверждены приказом ФНС от 30.03.2022 № ЕД-7-21/247@.

Раньше специальной формы не было и пояснения составляли в свободной форме. Теперь это надо делать на утвержденном бланке, предупреждает ФНС.

На дачу пояснений у бухгалтеров есть 20 дней.

Речь идет о законности применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот и т.д.

В бланке 2 листа — титульный и сами пояснения.

Лист с пояснениями заполняют на один объект налогообложения по одному сообщения. Если объектов или сообщений несколько — заполняют несколько листов.

Налоговики будут рассматривать пояснения в течение месяца. Для получения дополнительных сведений и документов этот срок может быть продлен не более чем на 1 месяц.

По итогам рассмотрения налоговики направят фирме уведомление. Если сумма налога изменилась, проведут перерасчет и направят уточненное сообщение об исчисленной сумме налога.

Напомним, компании не сдают декларации по транспортному и земельному налогам. Бухгалтер считает и платит налог, а потом получает из ИФНС сообщение с суммой, которую начислили налоговики.

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