Инвестдайджест. На рынке незначительный рост. Рубль попытается укрепиться

📊 Российский фондовый рынок немного вырос после снижения в конце недели. Индекс МосБиржи поднялся на 0,19%. Американские фондовые индексы в основном незначительно снизились.

🇷🇺 Рубль во вторник укрепился на 0,5% до 56,6 за доллар, но в течение дня его курс был очень нестабильным: утром он слабел до 58, а днём достигал 55,6 за доллар. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, в среду рубль, вероятно, сможет закрепиться у 56 за доллар. На глобальном рынке в центре внимания будет заседание ФРС США — ожидается, что регулятор повысит ставку на 50 б. п. до 1,5%.

🛢 Нефть Brent утром торгуется около $121,5 за баррель и в первой половине дня котировки могут вырасти до $123 за баррель. Но к концу дня сорт может подешеветь до $118,9 за баррель, если итоги заседания ФРС США окажутся негативными для рискованных активов.

💼 Во вторник на рынке ОФЗ продолжалась коррекция, начавшаяся в пятницу после заседания ЦБ. Доходности выросли ещё на 5–10 б. п., но объёмы торгов были относительно низкими — чуть больше 10 млрд руб. Это может указывать на то, что рынок вскоре должен найти равновесие.

По материалам СберИнвестиции