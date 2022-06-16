❎ Если превысить лимит доходов ПСН, придется пересчитать налоги за весь год

Дело в том, что ИП теряет право на ПСН с начала налогового периода, на который выдан патент, если с начала года превышен лимит дохода.

Налоговый период по ПСН — год.

Правда, есть специальная норма для 2021 года о том, что налоговый период — это месяц. Но эта норма нужна только для одной цели — чтобы региональные власти успели принять законы о ПСН.

Для целей слета с ПСН налоговый период — это год, поэтому и право на ПСН теряется с 1 января (если патент оформлен с 1 января).

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 24.05.2022 № 03-11-11/47961.

Напомним, спор о дате слета с патента идет уже давно.

Бизнес считает, что налоговый период в 2021 году —­ месяц, и в декабре право на ПСН должно утрачиваться с 1 декабря, а не с 1 января.

Рассуждения на эту тему — читайте здесь.

Но Минфин уже неоднократно заявлял, что потеря права на ПСН по годовому патенту будет с начала года.

Смотрите в нашей таблицы, что про налоговый период по ПСН прописано в НК.