ПСН

❎ Если превысить лимит доходов ПСН, придется пересчитать налоги за весь год

Если ИП оформил патент с 01.01.2021 по 31.12.2021, и в декабре доходы превысили 60 млн рублей, то право на ПСН теряется с 1 января. Придется пересчитывать налоги за весь год.

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Дело в том, что ИП теряет право на ПСН с начала налогового периода, на который выдан патент, если с начала года превышен лимит дохода.

Налоговый период по ПСН — год.

Правда, есть специальная норма для 2021 года о том, что налоговый период — это месяц. Но эта норма нужна только для одной цели — чтобы региональные власти успели принять законы о ПСН.

Для целей слета с ПСН налоговый период — это год, поэтому и право на ПСН теряется с 1 января (если патент оформлен с 1 января).

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 24.05.2022 № 03-11-11/47961.

Напомним, спор о дате слета с патента идет уже давно.

Бизнес считает, что налоговый период в 2021 году —­ месяц, и в декабре право на ПСН должно утрачиваться с 1 декабря, а не с 1 января.

Рассуждения на эту тему — читайте здесь.

Но Минфин уже неоднократно заявлял, что потеря права на ПСН по годовому патенту будет с начала года.

Смотрите в нашей таблицы, что про налоговый период по ПСН прописано в НК.

Норма НК

Продолжительность налогового периода

п. 1 ст. 346.49 НК

год

п. 1.1 ст. 346.49 НК

в 2021 году — месяц

п. 2 ст. 346.49 НК

срок, на который выдан патент, если он меньше месяца

п.3 ст. 346.49 НК

срок с даты начал патента до даты прекращения деятельности (если она прекратилась)

 

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