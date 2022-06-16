Арендатор должен платить налог на имущество с неотделимых улучшений. Так говорит ФСБУ

Разъяснение дает Минфин в письме от 23.05.2022 № 03-05-05-01/47593.

С 2022 года заработали ФСБУ 26/2020 «Капвложения» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства». На эти документы надо ориентироваться, учитывая неотделимые улучшения в арендованный объект.

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По п. 6 ФСБУ 26/2020 затраты на улучшение ОС признаются капвложениями.

По п. 18 ФСБУ 26/2020 капвложения по их завершении (после приведения объекта в состояние, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях), считаются основными средствами.

Если арендодатель не возместил такие расходы, то они у арендатора станут основным средством.

Поэтому арендатор должен платить налог на имущество (по среднегодовой стоимости) до выбытия этого ОС из состава основных средств.

На какие нормы этих ФСБУ надо ориентироваться – смотрите в нашей таблице.