Арендатор должен платить налог на имущество с неотделимых улучшений. Так говорит ФСБУ

Разъяснение дает Минфин в письме от 23.05.2022 № 03-05-05-01/47593.
С 2022 года заработали ФСБУ 26/2020 «Капвложения» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства». На эти документы надо ориентироваться, учитывая неотделимые улучшения в арендованный объект.
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По п. 6 ФСБУ 26/2020 затраты на улучшение ОС признаются капвложениями.
По п. 18 ФСБУ 26/2020 капвложения по их завершении (после приведения объекта в состояние, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях), считаются основными средствами.
Если арендодатель не возместил такие расходы, то они у арендатора станут основным средством.
Поэтому арендатор должен платить налог на имущество (по среднегодовой стоимости) до выбытия этого ОС из состава основных средств.
На какие нормы этих ФСБУ надо ориентироваться – смотрите в нашей таблице.
Норма ФСБУ
Содержание
Пункт 4 ФСБУ 6/2020
Объект ОС – это актив, который имеет признаки:
Пункт 6 ФСБУ 26/2020
Затраты организации на улучшение и восстановление ОС признаются капвложениями при соблюдении условия из п. 5 этого ФСБУ
Пункт 5 ФСБУ 26/2020
Капвложения – это затраты на:
Пункт 18 ФСБУ 26/2020
Капвложения после приведения объекта в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию, считаются основными средствами.