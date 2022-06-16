Налог на имущество организаций

Арендатор должен платить налог на имущество с неотделимых улучшений. Так говорит ФСБУ

Затраты на улучшение арендованных объектов – это капвложения. После их завершения они становятся основными средствами. А за ОС (если это недвижимость) надо платить налог на имущество.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 23.05.2022 № 03-05-05-01/47593.

С 2022 года заработали ФСБУ 26/2020 «Капвложения» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства». На эти документы надо ориентироваться, учитывая неотделимые улучшения в арендованный объект.

Часто при работе с новым ФСБУ «Основные средства» бухгалтеры совершают много ошибок, которых можно легко избежать если знать все нюансы и подводные камни.

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По п. 6 ФСБУ 26/2020 затраты на улучшение ОС признаются капвложениями.

По п. 18 ФСБУ 26/2020 капвложения по их завершении (после приведения объекта в состояние, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях), считаются основными средствами.

Если арендодатель не возместил такие расходы, то они у арендатора станут основным средством.

Поэтому арендатор должен платить налог на имущество (по среднегодовой стоимости) до выбытия этого ОС из состава основных средств.

На какие нормы этих ФСБУ надо ориентироваться – смотрите в нашей таблице.

Норма ФСБУ

Содержание

Пункт 4 ФСБУ 6/2020

Объект ОС – это актив, который имеет признаки:

  • имеет материально-вещественную форму;
  • предназначен для использования в деятельности организации;
  • предназначен для использования в течение периода более 12 месяцев;
  • способен приносить организации экономические выгоды в будущем

Пункт 6 ФСБУ 26/2020

Затраты организации на улучшение и восстановление ОС признаются капвложениями при соблюдении условия из п. 5 этого ФСБУ

Пункт 5 ФСБУ 26/2020

Капвложения – это затраты на:

  • приобретение имущества для использования в качестве ОС или в процессе приобретения, создания, улучшения и восстановления ОС;
  • строительство, сооружение, изготовление ОС;
  • коренное улучшение земель;
  • подготовку проектной документации;
  • организацию строительной площадки;
  • осуществление авторского надзора;
  • улучшение и восстановление ОС;
  • доставку и приведение ОС в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию;
  • проведение пусконаладочных работ, испытаний.

Пункт 18 ФСБУ 26/2020

Капвложения после приведения объекта в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию, считаются основными средствами.

 

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Налог на имущество организаций

Арендатор должен платить налог на имущество с неотделимых улучшений. Так говорит ФСБУ

Затраты на улучшение арендованных объектов – это капвложения. После их завершения они становятся основными средствами. А за ОС (если это недвижимость) надо платить налог на имущество.

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