Инвестиции

Инвестдайджест. На российском рынке подъем, но рубль не смог укрепиться

Рубль ждет активных продаж валюты экспортерами, которые начнутся на следующей неделе, нефть остается под давлением долгосрочных рисков.

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📊 Индекс МосБиржи по итогам среды вырос на 1,28%. Российские инвесторы настроены оптимистично перед началом ПМЭФ. Американские фондовые индексы после распродаж двумя днями ранее также ощутимо выросли на фоне решения ФРС США повысить ставку сразу на 75 б. п.

🇷🇺 Рубль не смог укрепиться и отступил на 0,7% — до 57 за доллар. По всей видимости он останется на этом уровне и сегодня, в ожидании активных продаж валюты экспортерами, которые начнутся на следующей неделе. Без них рублю пока не удастся укрепиться. На глобальном рынке в центре внимания было более резкое, чем регулятор сообщал ранее, повышение ставки ФРС США — на 75 б. п.

🛢 В четверг утром котировки Brent находятся вблизи $119 за баррель, а инвесторы в течение дня преимущественно будут следить за результатами заседания Банка Англии. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, цены на нефть в четверг, скорее всего, будут под давлением и, возможно, даже протестируют уровень $116 за баррель на фоне среднесрочных и долгосрочных рисков.

💼 Доходности ОФЗ в среду снизились на 2–6 б. п. в преддверии публикации данных по недельной инфляции в РФ. Как стало известно уже после закрытия торгов, потребительские цены в России за последнюю неделю снизились на 0,14% после нескольких недель практически неизменных значений.

По материалам Сберинвестиции

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