Наличные деньги

ЦБ обязательно выпустит новую купюру в 100 рублей. Но потом

Банк России сохраняет планы по выпуску новой купюры в 100 рублей. Сроки были сдвинуты, рассказала в кулуарах ПМЭФ глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

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Не отменяются и планы по модернизации других банкнот.

Новый дизайн для сторублевых купюр был разработан в мае 2021 года. В отличии от ходящих в обороте сторублевок новые банкноты будут с более крупными цифрами и на них будут нанесены специальные рельефные метки. Цветовая гамма будет совпадать с нынешней, чуть другим будет только оттенок.

Для защиты качества и долговечности купюр планируется выпустить новые банкноты номиналом:

  • 100 рублей в 2022 году;
  • 1 000 и 5 000 рублей – в 2023 году;
  • 500 рублей – в 2024 году;
  • 10 и 50 рублей – в 2025 году.

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