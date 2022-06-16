ЦБ обязательно выпустит новую купюру в 100 рублей. Но потом

Не отменяются и планы по модернизации других банкнот.

Новый дизайн для сторублевых купюр был разработан в мае 2021 года. В отличии от ходящих в обороте сторублевок новые банкноты будут с более крупными цифрами и на них будут нанесены специальные рельефные метки. Цветовая гамма будет совпадать с нынешней, чуть другим будет только оттенок.

Для защиты качества и долговечности купюр планируется выпустить новые банкноты номиналом:

100 рублей в 2022 году;

1 000 и 5 000 рублей – в 2023 году;

500 рублей – в 2024 году;

10 и 50 рублей – в 2025 году.

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