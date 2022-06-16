Из-за маркировки стало меньше контрафакта

Стали выявлять больше контрафакта. По сигаретам он вырос на 80% — с 20 млн изъятых из незаконного оборота пачек в 2020 году до 36 млн пачек в 2021 году.
Снижение незаконного оборота произошло:
- по шинам и покрышкам — вдвое — до 12,6%;
- по парфюмерной продукции — на 13% до 37,8%;
- по обувным товарам — на четверть — до 11%;
- по табачной продукции — на четверть — до 11,5%.
По лекарствам оборот контрафактных онкопрепаратов сократился в 10 раз.
В табачной отрасли легализовались 18 фабрик и закрылись 26 нелегальных, передает «Интекфакс».
На 33% выросло число розничных точек, легально торгующих табаком с соблюдением законодательства о маркировке.
Рынок становится прозрачным, все начинают работать в легальном поле и по единым правилам, заключил Михаил Дубин.
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