Из-за маркировки стало меньше контрафакта

Стали выявлять больше контрафакта. По сигаретам он вырос на 80% — с 20 млн изъятых из незаконного оборота пачек в 2020 году до 36 млн пачек в 2021 году.

Снижение незаконного оборота произошло:

по шинам и покрышкам — вдвое — до 12,6%;

по парфюмерной продукции — на 13% до 37,8%;

по обувным товарам — на четверть — до 11%;

по табачной продукции — на четверть — до 11,5%.

По лекарствам оборот контрафактных онкопрепаратов сократился в 10 раз.

В табачной отрасли легализовались 18 фабрик и закрылись 26 нелегальных, передает «Интекфакс».

На 33% выросло число розничных точек, легально торгующих табаком с соблюдением законодательства о маркировке.

Рынок становится прозрачным, все начинают работать в легальном поле и по единым правилам, заключил Михаил Дубин.

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