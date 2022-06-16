ФНС запишет налоговых должников в новый реестр. А банки взыщут долг со счета

Поручения будут размещать в специальном «реестре решений о взыскании задолженности».
Разработают правила ведения такого реестра. Уведомление опубликовано на федеральном портале.
При взыскании долга за счет имущества в этом реестре будут размещать постановления, который будут направляться приставам.
Ранее ФНС начала разработку порядка информирования банков о размещении в реестре платежек. Об этом мы рассказывали здесь.
Законопроект с поправками в НК по ЕНС сейчас находится в Госдуме. Его рассмотрели в первом чтении. Об этом проекте читайте здесь.