Налоги, взносы, пошлины

ФНС запишет налоговых должников в новый реестр. А банки взыщут долг со счета

В следующем году все налоги надо будет платить на единый счет. Если денег на нем будет меньше, чем начисленные налоги, налоговики направят поручение в банк на списание со счета налогоплательщика.

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Поручения будут размещать в специальном «реестре решений о взыскании задолженности».

Разработают правила ведения такого реестра. Уведомление опубликовано на федеральном портале.

При взыскании долга за счет имущества в этом реестре будут размещать постановления, который будут направляться приставам.

Ранее ФНС начала разработку порядка информирования банков о размещении в реестре платежек. Об этом мы рассказывали здесь.

Законопроект с поправками в НК по ЕНС сейчас находится в Госдуме. Его рассмотрели в первом чтении. Об этом проекте читайте здесь.

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