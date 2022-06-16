Налоговики размещают в личных кабинетах информацию о несуществующих пенях по УСН

С таким явлением, в честности, столкнулся налоговый консультант Сергей Кошелев.

В ЛК ИП отображались пени по УСН в сумме 13,5 тыс. рублей. Рядом с суммой невесть откуда взявшегося долга находится ссылка для оплаты.

Но нажимать на нее бизнесмен не стал. Никаких просрочек по упрощенке у него не было, а значит и пеней быть не должно.

Бизнесмен направил в ИФНС письменный запрос. В ответ налоговики сообщили, что да, никакого долга нет, и информация в ЛК скоро будет актуализирована.

На своей странице в соцсети Сергей Кошелев поделился с аудиторией скринами ЛК и ответа ИФНС.

Бизнесмен отмечает, что это, отнюдь, не единичный случай необоснованного начисления пеней по УСН.

А что будет при АУСН? Придется постоянно проверять, все ли верно начислено в ЛК.

«Воистину меняемся местами — они начисляют за нас, мы поверяем за них. И все при деле», — пишет Сергей Кошелев.