Вкладыш надо вшивать толстой ниткой в конец трудовой книжки

В какой последовательности все это делать, куда вшивать вкладыш (в середину или в конец трудовой) в нормативных актах не прописано.

Роструд дал рекомендации.

Сначала надо заполнить титульный лист вкладыша, внести необходимую запись, после чего вшить вкладыш.

Сшивать лучше при помощи иголки и плотной нитки в конец трудовой книжки, что сохраняет единство всех записей.

После этого необходимо проставить штамп в трудовой книжке с надписью: «Выдан вкладыш», указав серию и номер вкладыша.

Штамп целесообразнее ставить на странице, где указана серия и номер самой трудовой книжки, а также ФИО работника.