👩👶 Бухгалтеры успевают рожать в перерывах между сдачей отчетов

К июлю малыш уже немного подрастет, и у мамы будет время на сдачу очередной порции отчетов.

Обсуждение на эту тему затеяли подписчики нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

Вопрос задала владелица бухбизнеса, которая много работы выполняет сама. Останавливать бизнес на время декрета не хочется, так как деньги, как говорится, сами себя не заработают.

Возможно ли совместить рождение ребенка и бухгалтерскую работу?

Коллеги утверждают, что да. Многие бухгалтеры прошли через это на практике.

Беременность некоторые бухгалтеры стараются планировать так, чтобы роды пришлись на послеотчетный период. Лучшее время для пополнения — май, считают коллеги.

Некоторые аутсорсеры на время декрета временно передавали клиентов своим коллегам по бизнесу или сотрудникам. Но есть опасность, что клиентов уведут.

Вот что пишет участница обсуждения:

Уходила, на 0,5 года. Оставляла на партнера. За это время сотрудник молодая и бойкая попыталась совершить переворот. И уйти с клиентами, за счет демпингования. У нее не получилось. Мне пришлось выйти из декрета.

А вы использовали свое право на отпуск по беременности и отпуск по уходу за ребенком? Или как-то совмещали уход за малышом и сдачу отчетов?