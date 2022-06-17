НДФЛ с процентов по вкладам отменили, но налоговики по-прежнему интересуются доходами людей

Банки посетовали, что сейчас им просто некогда заниматься мониторингом полученных процентов по всем вкладам физлиц для подготовки отчета в ИФНС. У банков беспрецедентная загруженность.

Может быть не надо это делать? Надо-надо, ответил Минфин в письме от 03.06.2022 № 03-04-06/52502.

Во-первых, никто не отменял эту норму, а значит надо сдавать.

Во-вторых, эта информация нужна не только для НДФЛ.

Данные сведения необходимы еще для целей определения налоговиками имущественного положения налогоплательщиков, получающих пособия на детей.

ФНС передает эти данные в ПФР, где определяют нуждаемость в пособиях на детей от 3 до 7 лет и от 7 до 17 лет.