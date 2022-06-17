Общество

Россияне насторожены из-за кризиса, но айтишники компаниям доверяют

У россиян серьезно изменился уровень доверия к своим компаниям на фоне кризиса: от нейтрального к недоверчивому. Это показал опрос hh.ru и исследовательского проекта Transition Bureau.

Версия для печати

В рамках опроса (есть в распоряжении «Клерка») выяснилось, что в кризис:

  • 5% работников стали доверять своим компаниям больше;
  • 29% как доверяли своим компаниям, так и доверяю;
  • У 26% снизился уровень доверия;
  • 24% рассказали, что не доверяют своим компаниям, как и раньше;
  • 13% опрошенных вопрос доверия вообще оказался не важен.

При этом в личных ответах респонденты отмечали, что доверяют скорее конкретным людям, чем компании в целом.

В профессиональных сферах:

  • 38% ИТ-специалистов продолжают доверять компании (это самый высокий показатель);
  • 10% представителей финансовой сферы стали доверять больше;
  • 32% представителей розничной торговли стали меньше доверять работодателю.

При этом большинство сотрудников (34%) назвали поведение и поступки руководства их компаний в кризис «не вдохновляющим и не ответственным».

 

 

Гость, для тебя подарок бесплатный курс повышения квалификации!

🆘 Внимание! Акция!

«Клерк.Премиум» со скидкой 30%
➕Курс повышения квалификации бесплатно!!!

Оформляйте подписку «Клерк.Премиум» и забирайте курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете», 25 часов, (ФИС ФРДО).

Оформить самую выгодную подписку для бухгалтеров можно до 24 июня, успейте, пока есть время. Условия акции тут.

Забрать подарок

Получить самый популярный курс повышения квалификации для бухгалтеров бесплатно. Как?

«Клерк.Премиум» – это подписка на закрытую часть «Клерка». С безлимитными консультациями, онлайн-курсами, статьями и вебинарами. Если купите «Клерк.Премиум» со скидкой 30% за 17 360 рублей в год сейчас, то получите в подарок курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» с дипломом гособразца!

Получить самый популярный курс повышения квалификации для бухгалтеров бесплатно. Как?

Повышение квалификации

Банковская комиссия

Модульбанк снизил комиссию за вывод средств на физлиц до 0,75%

Банк для предпринимателей Модульбанк ввел пониженный процент за вывод средств с бизнес-счета на счета физлиц для всех клиентов на тарифах «Оптимальный» и «Безлимитный». Начиная с суммы в 300-500 тысяч рублей комиссия на вывод составит от 0,75% до 0,99% – в зависимости от тарифа.

Модульбанк снизил комиссию за вывод средств на физлиц до 0,75%

Мероприятия

Разместить
НДС

Могут отменить НДС с авансов. Давно пора!

НДС с предоплаты – практически кредит, который бизнес выдает государству. От авансового НДС надо отказаться, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Обучение для бухгалтеров

💥Отдаем «Клерк.Премиум» со скидкой 30% и дарим подарок. Только до 24 июня, не пропустите

«Клерк.Премиум» со скидкой 30% только до 24 июня! Все для бухгалтера в одной подписке и курс повышения квалификации в подарок. Затем мы вернем обычную цену на подписку 24 800 руб. на год и курсы повышения квалификации за дополнительную оплату.