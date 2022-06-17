Россияне насторожены из-за кризиса, но айтишники компаниям доверяют

В рамках опроса (есть в распоряжении «Клерка») выяснилось, что в кризис:
- 5% работников стали доверять своим компаниям больше;
- 29% как доверяли своим компаниям, так и доверяю;
- У 26% снизился уровень доверия;
- 24% рассказали, что не доверяют своим компаниям, как и раньше;
- 13% опрошенных вопрос доверия вообще оказался не важен.
При этом в личных ответах респонденты отмечали, что доверяют скорее конкретным людям, чем компании в целом.
В профессиональных сферах:
- 38% ИТ-специалистов продолжают доверять компании (это самый высокий показатель);
- 10% представителей финансовой сферы стали доверять больше;
- 32% представителей розничной торговли стали меньше доверять работодателю.
При этом большинство сотрудников (34%) назвали поведение и поступки руководства их компаний в кризис «не вдохновляющим и не ответственным».