Экономические преступления

Путин обещал, что за неуплату налогов будут наказывать реже и легче

Наказаний за налоговые преступления станет меньше. Путин проанонсировал ряд мер.

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Во-первых, планируют сократить сроки давности по налоговым преступлениям.

Во-вторых, повысить порог для привлечения к ответственности предпринимателей за неуплату налоговых или таможенных платежей.

Напомним, уже есть законопроект (его разработал Минюст), в котором снижают максимальный срок лишения свободы и сроки давности.

Максимальные сроки лишения свободы могут быть снижены:

  • с 6 до 5 лет за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (более 45 млн руб. за 3 года);
  • с 7 до 5 лет за сокрытие денег и имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

Благодаря таким послаблениям налоговые нарушения становятся преступлениями средней тяжести, а не тяжкими, как сейчас, и срок давности привлечения к ответственности по ним сокращается с 10 до 6 лет.

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