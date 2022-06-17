Путин обещал, что за неуплату налогов будут наказывать реже и легче

Во-первых, планируют сократить сроки давности по налоговым преступлениям.
Во-вторых, повысить порог для привлечения к ответственности предпринимателей за неуплату налоговых или таможенных платежей.
Напомним, уже есть законопроект (его разработал Минюст), в котором снижают максимальный срок лишения свободы и сроки давности.
Максимальные сроки лишения свободы могут быть снижены:
- с 6 до 5 лет за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (более 45 млн руб. за 3 года);
- с 7 до 5 лет за сокрытие денег и имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
Благодаря таким послаблениям налоговые нарушения становятся преступлениями средней тяжести, а не тяжкими, как сейчас, и срок давности привлечения к ответственности по ним сокращается с 10 до 6 лет.