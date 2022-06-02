Налоги, взносы, пошлины

Налоговые преступления перестанут быть тяжкими

Минюст разработал законопроект, который запрещает возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям при уплате недоимки, пеней и штрафов.

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Поправки также снижают максимальный срок лишения свободы и сроки давности.

Максимальные сроки лишения свободы могут быть снижены:

  • с 6 до 5 лет за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (более 45 млн руб. за 3 года);
  • с 7 до 5 лет за сокрытие денег и имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

Благодаря данным послаблениям налоговые нарушения становятся преступлениями средней тяжести, а не тяжкими, как сейчас, и срок давности привлечения к ответственности по ним сокращается с 10 до 6 лет.

Сейчас в УПК есть механизм прекращения уголовного дела в отношении подозреваемого или обвиняемого на стадии расследования. Но следователь не вправе отказаться возбуждать дело просто по той причине, что недоимку погасили.

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